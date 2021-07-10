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استشاري تجميل: البوتكس يُزيل أي تجاعيد تعبيرية (فيديو)

السبت 10/يوليو/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت الدكتورة سحر عجمي، أخصائي الجلدية والتجميل، إن البوتكس هو مادة تستخدم لإزالة أي تجاعيد تعبيرية مع الحركة، معقبة: "تستخدم لإزالة العلامة في الوجه التي تظهر عند الضحك أو الحزن".

وتابعت "عجمي"، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن التجاعيد قد تظهر بسبب استخدام عضلات الوجه بشكل كبير، ولذلك استخدام البوتكس ليس له سن معين، معقبة: "البوتكس يستخدم في أي سن بدون أي موانع على الإطلاق".

ولفتت إلى أن الفيلر كان يستخدم لتكبير وتطويل الوجه، ولكن يستخدم الآن لرفع الوجه أو ضبط الذقن خاصة لدى كبار السن.

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