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"الرائحة الكريهة وراء اكتشافها".. القصة الكاملة للعثور على جثة سيدة خلف السنترال السياحى بالغردقة

السبت 10/يوليو/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
محمد طه
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شهدت مدينة الغردقة، خلال الأسبوع الماضي حالتى متشابهتين للعثور على جثة لسيدة متوفية داخل شققهم السكنية، الأولى فى منطقة استوب شب والثانية خلف السنترال السياحى بمدينة الغردقة، والحالتين متشابهتين.

وعن جثة السيدة التي تم العثور على متوفية داخل شقتها أمس الجمعة، كان سبب اكتشافها الرائحة الكريهة التي كانت منبعثة من داخل الشقة، مما تسبب في زعر بين أهالى المنطقة وقاموا بإبلاغ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر.

قال " م. ح"، إحدى شهود العيان بالمنطقة التى شهدت الواقعة أن السيدة كانت تقيم بمفردها داخل الشقة، مشيرًا أنها كانت تخرج يوميًا إلى عملها.

وأكدت شاهدة العيان أنها كانت ذو سمعة طيبة بين الجيران، ولم يشهد أحد الجيران منها إلى أى سلوك غير الأدب والاحترام.

فيما أكد مصدر طبى أن السيدة التي تم العثور عليها، أثبت الكشف الطبي الظاهرى أن الوفاة طبيعية ولا توجد أى آثار فى جسدها ظاهريًا.

وكان قال مصدر مسئول بالبحر الأحمر، أن جثة السيدة التي تم العثور عليها، خلف السنترال السياحى بالغردقة، هى لممرضة تعيش بمفردها داخل مسكنها.

وأضاف المصدر، أن السيدة متوفية منذ يومين، لافتًا عندم ظهرت رائحة كريهة فى محيط مسكن السيدة مما دفع أهالى المنطقة بإبلاغ الشرطة، وعقب وصول الشرطة تبين أن السيدة متوفية منذ يومين، وأكد الكشف المبدئي أن الوفاة طبيعية ومن المؤكد صدور تصريح الدفن خلال ساعات قليله.



كان عثر أهالى منطقة السنترال السياحى بالغردقة، علي جثة سيدة متوفيه داخل شقتها في العقد الخامس،خلف السنترال السياحي بمدينة الغردقة.

تلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة لسيدة بمنطقة خلف السنترال السياحى بمدينة الغردقة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث.

تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام، وتم تشكيل فريق من البحث الجنائى وعمل التحريات اللازمة عن الواقعة، تم عمل محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما أكد مصدر، أنه ودلاتوجد شبهه جنائية، طبقًا للكشف الظاهرى على السيدة.


كان عثر أهالى منطقة السنترال السياحى بالغردقة علي جثة سيدة متوفيه داخل شقتها في العقد الخامس،خلف السنترال السياحي بمدينة الغردقة.

تلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة لسيدة بمنطقة خلف السنترال السياحى بمدينة الغردقة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث.

تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام، وتم تشكيل فريق من البحث الجنائى وعمل التحريات اللازمة عن الواقعة، تم عمل محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما أكد مصدر، أنه ودلاتوجد شبهه جنائية، طبقًا للكشف الظاهرى على السيدة.

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