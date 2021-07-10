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السياحة: مصر استقبلت أكثر من 3.5 مليون سائح هذا العام

السبت 10/يوليو/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، عن أهمية عودة السياحة الروسية لمصر، قائلة إن مصر استقبلت ما يزيد عن 3.5 مليون سائح هذا العام من مختلف الجنسيات بينهم السياحة الروسية.

وأضافت "شلبي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أعداد السياحة الروسية ستزيد خلال الفترة المقبلة بسبب فتح الطيران المباشر، مؤكدة أن مصر قامت بإجراءات مشددة لمراجعة الإجراءات الاحترازية.

وأشارت إلى أن هناك إجراءات احترازية مشددة على جميع المنشآت السياحية، مؤكدة أنه لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل كامل ومضبوط.


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