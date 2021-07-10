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تفاصيل إلقاء أم لأطفالها الخمسة بعد مشادة مع زوجها في حديقة عامة بالمنصورة

السبت 10/يوليو/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهدت الحديقة العامة بشارع الجيش بمدينة المنورة واقعة غريبة الا وهي ان سيظة ثلاثينية تترك أبنائها في الحديقة عقب مشادة كلامية مع زوجها وعدم قدرتها علي سداد القيمة الايجارية لسكنها.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور قسم ثان المنصورة، من عدد من المواطنين بقيام سيدة تترك 5 أطفال بإحدى الحدائق العامة الكائنة بشارع الجيش دائرة قسم ثان المنصورة.

انتقل ضباط المباحث بقيادة المقدم محمد منير، مفتش المباحث، ورئيس مباحث ثاني المنصورة، وبالفحص تبين أنه حال تواجد "منال. ع. ح. م"، 39 سنة، ربة منزل، ومقيمة منطقة كفر البدماص دائرة القسم، ولها محل إقامة آخر بمنطقة درب اللبان- دائرة قسم الخليفة- القاهرة، بالحديقة المشار إليها رفقة إحدى صديقاتها، حضر إليها زوجها "إبراهيم. ع. ع. م"، 37 سنة عامل، ومقيم بذات العنوان ونشبت بينهما مشادة كلامية، لوجود خلافات زوجية بينهما، وانصرف الأخير من المكان.

وعلي إثر الخلافات والمشادة قامت الزوجته بترك أطفالها شيماء 11 سنة،، حبيبة 7 سنوات، محمد 6 سنوات، سما سنة ونصف، وياسين 4 شهور بالحديقة، ومغادرة المكان، إلا أن بعض الأهالي قاموا باستيقافها وأبلغوا الشرطة.

وألقى الضباط القبض على الام وبمواجهتها اعترفت بالواقعة، وأكدت قيامها بذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة لانقضاء الفترة الإيجارية بالشقة سكنها وزوجها منذ 4 أشهر، ورغبة مالك الشقة بإخلائها وعدم وجود مسكن بديل آخر، فقررت ترك أولادها والرحيل لعل أحد يتولى رعايتهم.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم ٢٥٢٤ اداري قسم ثان المنورة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

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