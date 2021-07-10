إيطاليا تسمح لسفينة تقل 572 مهاجرا غير شرعيا بالرسو فى صقلية

سمحت إيطاليا لسفينة إنقاذ تابعة لمنظمة (أوشن فايكنج) غير الحكومية بالرسو فى صقلية، وتنقل على متنها 572 مهاجرا، جرى انتشالهم من سواحل ليبيا على مدى ثلاثة أيام.





وذكرت قناة 218 الليبية أن المنظمة - التى تتخذ من مرسيليا مقرًا لها - تلقت من السلطات البحرية الإيطالية نبأ يفيد بأن 572 ناجيًا سينزلون فى (أوغوستا) فى صقلية.





جاء هذا الإعلان بعد أن نفذت سفينة المنظمة واحدة من أكبر عمليات الإنقاذ منذ سنوات ليلة الأحد، شملت قاربًا انطلق من ليبيا على متنه 369 رجلاً وامرأة وطفلًا وكان معرضًا لخطر الغرق.



