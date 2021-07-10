الصورة الأولى من خطوبة نجل سيد رجب

احتفل اليوم الفنان سيد رجب، بخطوبة نجله وذلك بحضور أفراد العائلة والمقربين، وشارك صورة من الاحتفال عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتب تعليقا قائلا: "ابني وحبيبي وكل حاجة ليا في الدنيا.



ويستأنف الفنان سيد رجب تصوير مشاهده فى فيلم “كيرة والجن”، للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز منتصف الشهر المقبل فى الديكور الخاص به، بعد فترة من توقف العمل لانشغال أبطاله فى تصوير أعمال أخرى، والفيلم من بطولة، أحمد عز، كريم عبد العزيز، هند صبرى سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.