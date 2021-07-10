استشاري يوجه نصيحة لضمان استمرار العلاقة الزوجية



قال الدكتور هشام حجازي، أستاذ مساعد الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن الرجل عليه أن يقلل أي شيء قد يُؤدي إلى إثارة الشك، ونفس الكلام ينطبق على المرأة، لكي تستمر الحياة، وزيادة الثقة بين الطرفين.



وتابع "حجازي"، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الشخص الذي لا يرى أنه جذاب لشريك حياته، في حاجة دائمًا إلى الاستماع للمشاعر التي تعبر عن حبه.



وأضاف أستاذ مساعد الطب النفسي بجامعة الأزهر: "دا شخص من داخله يرى أن شريكه غير متعلق به كفاية، وقد يكون شخصية مهزوزة".





