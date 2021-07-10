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تعافي قطاع الطيران المدني الصيني من تداعيات أزمة كورونا في النصف الاول من 2021

السبت 10/يوليو/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أظهرت نتائج بيانات أصدرتها هيئة الطيران المدني الصيني، يوم الجمعة، تعافياً تدريجياً لصناعة الطيران المدني في البلاد من تأثيرات كوفيد-19، خلال النصف الأول من العام الجاري 2021.

وقالت الهيئة إن صناعة الطيران المدني الصيني سجلت 245 مليون مسافر خلال الفترة ما بين شهري يناير-يونيو الماضيين، بزيادة 66.4 بالمئة على أساس سنوي، ما يعادل 76.2 بالمئة عما سجل في نفس الفترة من العام 2019.

وتعافى حجم حركة النقل على أساس ربعي، حيث عادت الرحلات الجوية الداخلية للركاب إلى مستويات ما قبل الوباء في الربع الثاني من العام الجاري.

وخلال نفس الفترة، ارتفع حجم الشحن الجوي بنسبة 24.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.743 مليون طن، بزيادة 6.4 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2019.

وسجل الاستثمار في الأصول الثابتة في قطاع الطيران 43.5 مليار يوان (حوالي 6.72 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 8.5 بالمئة على أساس سنوي.

 

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