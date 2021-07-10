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طبيب نفسي: المرأة الشكاكة جرح ملتهب بالنسبة للرجل

السبت 10/يوليو/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور هشام حجازي، أستاذ مساعد الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن المرأة التي تغير لسبب تافه أو غير حقيقي قد تؤدي إلى الكثير من المشاكل في الحياة الزوجية.

وتابع "حجازي"، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن طباع الناس مختلفة، والتعامل مع أي شخص يجب أن تنطلق من هذا الأمر، معقبًا: "الست اللي قلقانة، مفيش مانع الراجل يقولها أنه رايح المكان الفلاني.. عشان يقلل القلق".

وأشار إلى أن الرجل الذي يتعامل مع المرأة التي لديها شك بدون أي أسباب نتيجة هوس معين، عليه أن يتعامل معها على أنها جرح ملتهب.

https:www.youtube.comwatch?v=8PIGcKjASp8

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