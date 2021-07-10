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ياسمين عبد العزيز تبهر الجمهور بإطلالة فاخرة أمام برج خليفة

السبت 10/يوليو/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة من أحدث جلسات تصوير لها،عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت "عبد العزيز" بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستان أخضر أنيق، واعتمدت على تسريحة الشعر منسدل على كتفها وميك أب هادئ، أمام برج خليفة.

يذكر أن آخر أعمال «ياسمين» كان بطولة مسلسل «اللى مالوش كبير» الذي جمعها بزوجها أحمد العوضى للمرة الأولى، بمشاركة دينا فؤاد، وخالد الصاوى محمود حافظ، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى

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