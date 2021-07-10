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اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة الأهلي والمقاصة في الدوري
السبت 10/يوليو/2021 - 09:10 م
علي نبوي
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كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد عن طاقم تحكيم مباراة الغد التي ستجمع الأهلي بمضيفه مصر المقاصة.
ويحل الأهلي ضيفًا على مصر المقاصة مساء غدٍ الأحد في مباراة ستقام على ستاد السويس والمؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من :-
محمود عاشور (حكم ساحة)
أحمد نوفل وعماد العقاد (حكمين مساعدين)
محمد إبراهيم الدسوقي (حكم رابع)
طارق مجدي (حكم فيديو)
عاطف حسين (مساعد حكم فيديو)
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