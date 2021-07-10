اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة الأهلي والمقاصة في الدوري

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد عن طاقم تحكيم مباراة الغد التي ستجمع الأهلي بمضيفه مصر المقاصة.





ويحل الأهلي ضيفًا على مصر المقاصة مساء غدٍ الأحد في مباراة ستقام على ستاد السويس والمؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من :-





محمود عاشور (حكم ساحة)





أحمد نوفل وعماد العقاد (حكمين مساعدين)





محمد إبراهيم الدسوقي (حكم رابع)





طارق مجدي (حكم فيديو)





عاطف حسين (مساعد حكم فيديو)



