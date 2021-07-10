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جدول مواعيد مباريات الفراعنة في أولمبياد طوكيو

السبت 10/يوليو/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد المنتخب الوطني الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني للسفر إلي اليابان للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر الجاري.

ويرغب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي فى قيادة الفراعنة لتحقيق ميدالية خلال دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي.

مصر × إسبانيا يوم 22 يوليو.. التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة.
مصر × الأرجنتين يوم 25 يوليو.. التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة.
مصر × أستراليا يوم 28 يوليو.. الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة
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وجاءت قائمة المنتخب كالآتي:-

لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

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