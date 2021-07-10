وزيرة الهجرة: جسر جوي لعودة العالقين المصريين في الإمارات إلى أرض الوطن

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن التفاصيل المتعلقة ببدء عودة العالقين المصريين في الإمارات إلى مصر اليوم السبت.



وقالت "نبيلة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج"آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم السبت إن وزارة الهجرة أخذت على عاتقها مصارحة المصريين العالقين في الإمارات بإمكانية عودتهم إلى بلدهم خاصة أن المملكة العربية لم تًعلن موعد إعادة فتح مجالها الجوي.



وأشارت إلى أنه سيكون هناك جسر جوي لعودة الراغبين من المصريين العالقين بدولة الإمارات إلى أرض الوطن، موضحة أن الشركات السياحية تعهدت باتخاذ كافة الإجراءات لعودتهم.





وفي تصريحات سابقة أضافت وزيرة الهجرة خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك تعاون بين وزارتي الهجرة والسياحة لحل أزمة المصريين المتجهين إلى المملكة العربية السعودية عبر الإمارات من خلال التواصل مع شركات السياحة لتغيير سير الرحلة بدلا من "الإمارات-السعودية"، لتكون "الإمارات- القاهرة".



وأضافت أن هناك 38 شركة سياحية تعاونوا في هذه الأزمة، حتى لا يتحمل المواطن تكلفة عودته مرة أخرى للدولة المصرية، منوها بأن عدد المصريين العالقين الذين سافروا عبر شركات سياحية وسجلوا بياناتهم 1595 مواطن، و403 أشخاص سافروا بشكل فردي دون وساطة شركات سياحية.



وأوضح أن بعض العالقين قرروا السفر من الإمارات إلى سلطنة عمان والأردن لقضاء فترة الحجر للتوجه بعدها إلى السعودية، متوجهة بالتحية إلى حكومة دبي لتعاونها مع وزارة الهجرة بشأن مساعدة الـ 403 شخص الذين سافروا بدون وساطة الشركات السياحية، وحتى لا يتكبد المواطن غرامة على تذكرته.

