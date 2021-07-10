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وزير التعليم: أصحاب المصالح قلقون من تطوير التعليم.. والطالب هو الضحية

السبت 10/يوليو/2021 - 09:22 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن هناك طرفين في عملية التطوير دولة تبحث عن النجاح والتفوق وبناء الإنسان بينما نظام كان قائم على الوصول للدرجات والجامعة بكل الوسائل الممكنة.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الطريقة التقليدية التي تعتمد على التلقين والحفظ اهتزت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مما أزعج أولياء الأمور خوفًا على أولادهم والمدرسين لوجود مصادر أخرى للتعليم غير الدروس، كما أن الطالب هو الضحية.

وتابع: لابد من اكمال التجربة وانتظار النتيجة، كما أن المغزى من التطوير سيتم معرفته من النتيجة، من خلال الاعتماد على أسئلة تعتمد على الفهم والتفكير.

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