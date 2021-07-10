الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن لقاحات كورونا في مصر

قال مساعد وزيرة الصحة لشئون الإعلام والتوعية، إن تطعيم المواطنين بلقاح كورونا مستمرا، والجرعات متوفرة، ويتم إرسال رسائل للمواطنين المسجلين لتلقي اللقاحات.

وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إلى أن مصر لديها أرصدة من اللقاحات موجودة، منوها بأن مصر استقبلت أكثر من 2 مليون جرعة من أنواع مختلفة من لقاحات كورونا خلال الأسابيع الماضية، وسيتم طرح 610 ألف جرعة في مراكز التلقيح خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أنه من المقرر استقبال كميات من المواد الخام تكفي لتصنيع 3 مليون جرعة من لقاح سينوفاك بنهاية الأسبوع الحالي، فضلا عن استقبال مواد خام تكفي لتصنيع 4.2 مليون جرعة، معلقا: "حصلنا على مواد خام تكفي لتصنيع 10 مليون جرعة من لقاح سينوفاك".

وتابع انه من المقرر استقبال عدد كبير من عدد كبير من لقاح استرازينيكا و2 مليون جرعة من لقاح فايزر، وكذلك لقاح جونسون آند جونسون الأيام المقبلة.

