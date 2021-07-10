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وزير الخارجية: عقد مجلس الأمن جلستين بعامين متتاليين حول أزمة سد النهضة إنجاز كبير

السبت 10/يوليو/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك أهمية لطرح الأمر على مجلس الأمن، وتحميله مسؤوليته باعتباره المعني بالحفاظ على السلم والأمن ومنع تطور الأموربشكل سلبي يؤدي إلى الصراع.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون"، أن عقد مجلس الأمن الدولي جلستين في عامين متتاليين حول أزمة سد النهضة هو إنجاز كبير.

وأكد من الأهمية أن يكون صوت مصر مسموع في هذه القضية الوجودية، مشددًا على أن طرح قضية مصر العادلة والتعريف بها كان أمرًا مهمًا.

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