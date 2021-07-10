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الباز: المفاوض المصري لن يسمح بالتفريط في حصة مصر من المياه (فيديو)

السبت 10/يوليو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد الإعلامي محمد الباز، أن خطوة وصول مصر إلى مجلس الأمن لحل أزمة السد الإثيوبي خطوة سياسية محسوبة، منوها أن كل الخيارات بالنسبة لمصر مفتوحة لحل الأزمة، وآخر خطوة هي الحرب.

وقال "الباز" خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" اليوم السبت، إن القلق الموجود في الشارع بسبب أزمة السد الإثيوبي هو قلق إيجابي، ولكن يجب أن يتحول القلق إلى طاقة دعم للمفاوض المصري، الذي لن يسمح بالتفريط في حق مصر وحصتها من المياه، متابعا: "لو أنت بتغير على البلد فالقيادة السياسية أكثر غيرة على البلد".

وأضاف أن اجتماع الإعلاميين اليوم مع وزير الري كان الهدف منه أن نشرح للناس كيف تدير مصر مواردها المائية وإستراتيجية مصر في الحفاظ على المياه، منوها أن المجلس الأعلى للإعلام نظم اليوم جلسة حوارية مفتوحة مع وزير الري بالقناطر الخيرية.

وأوضح، أن هناك عدة أخطار على المياه المصرية، أولها الزيادة السكانية، لأن مصر تزيد 2 مليون مواطن، في حين أن المياه لا تزيد، بالإضافة للتغيرات المناخية الموجودة وثقافتنا في استخدام المياه، ورابع خطر هو سد النهضة.

ونوه الباز، أن الرسالة الأساسية من ندوة الإعلاميين أنه يجب المحافظة على المياه من كل الأخطار، وليس السد الإثيوبي فقط، مطالبًا الشعب المصري بالثقة في قيادته.

وتابع "الجيش والرئيس اللي حما هذا الشعب والدولة ضعيفة ومؤسساتها ضعيفة، صعب يضيع البلد ويفرط فيها وهي قوية وتسندها مؤسسات قوية"، مشددا على أنه لن يستطيع أحد فرض الأمر الواقع على الدولة المصرية أو يقلل منها.

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