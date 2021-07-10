صراع إنجليزي إيطالي على نجم تشيلسي

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن وجود 4 أندية ترغب في التعاقد مع الفرنسي كورت زوما نجم دفاع تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية بأنه هناك 3 أندية إنجليزية تخطط للتعاقد مع زوما وهي وولفرهامبتون وتوتنهام وإيفرتون.

وألمحت الشبكة الفرنسية أن النادي الرابع هو روما الإيطالي وذلك بناء على طلب من البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد للجيالوروسي الذي درب النجم الفرنسي عندماً كان المدير الفني للبلوز.

ولفتت الشبكة الفرنسية أن زوما البالغ من العمر 26 عاماً، يرغب في الرحيل عن بطل دوري أبطال أوروبا حتى يلعب بشكل أساسي باستمرار مع فريق جديد.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن زوما تعود أصوله إلى جمهورية إفريقيا الوسطى وانضم إلى تشيلسي من إيتيان الفرنسي قبل 7 أعوام وسبق له اللعب مع كلا من إيفرتون وستوك سيتي على سبيل الإعارة.