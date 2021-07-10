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أحمد شجيع واجه 600 إثيوبي أمام مجلس الأمن: المصري يقف أمام مليون ميخافش

السبت 10/يوليو/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف أحمد شجيع، رحالة مصري، تفاصيل وقوفه وسط الإثيوبيين أمام مجلس الأمن، الأمر الذي أثار تعجب الأمن كيف لشخص واحد يقف أمام قرابة الـ 600 أو 700 إثيوبي.

وقال شجيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إنه لم يخف من الوقوف وحده وسط تظاهر الإثيوبيين أمام مجلس الأمن، مردفا:"لو أمام مليون هنقف، وأنا على يقين لو أي حد مكاني وموجود هيعمل كده".

وأشار إلى أن الوقفة استغرقت حوالي ساعة، موضحا أنه كان في رحلة لـ30مدينة، رفع علم مصر أمام القصور الرئاسية، من ضمنها قصر بوتين، وغدا في واشنطن أمام البيت الأبيض.

وأضاف أنه سافر إلى 58 دولة وقام بتوزيع عملات مصرية نصف جنيه وجنيه، في إطار مبادرة "خليك جمب بلدك"، مؤكدًا أنه لديه 3 شركات في الإسماعيلية، ووكيل في أحد شركات المحمول، ولديه مزرعة مانجا وهي مصدر تمويل رحلاته.

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