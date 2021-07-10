22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الأهلي

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22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الأهلي
السبت 10/يوليو/2021 - 09:38 م
محمد جمال
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اختار محمد عبد الجليل المدير الفني لفريق الكرة
بنادي المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق مدينة العين
السخنة، استعدادا لمباراة الأهلي المقرر إقامتها في السابعة مساء غد الأحد
باستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ 18 للدوري.
وضمت
القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب
وعصام صبحي ومحمد عادل أمو وأحمد صبيحة وفارس طارق وخالد مصطفى ومحمد دسوقي
وعماد فتحي وصلاح عاشور ومصطفى شبيطة وزياد أشرف وأحمد عادل ميسي وهشام محمد
وباسم مرسي وعبد الله مجدي وشميلس بيكلي
وباولن فوافي وسعيد الونش.
وغادر
اللاعبون المختارون في قائمة المباراة القاهرة مساء اليوم للانتظام في المعسكر
المغلق، وخاض الفريق مرانه الختامي استعدادًا لمباراة الأهلي على ملعب فندق
إقامة الفريق.
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