لجنة كورونا تعلن موعد دخول الموجة الرابعة للفيروس إلى مصر

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الموجة الرابعة لفيروس كورونا بدأت في بعض الدول بقوة وعنف، منوهًا بأنه لو لم تقوم مصر بتطعيم 30-40% من أفراد الشعب المصري بلقاح كورونا سوف نواجه الموجه الرابعة.



وأضاف "النادي"، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم السبت، أن الموجة الرابعة يتوقع حدوثها في بداية أو منتصف سبتمبر المقبل، مشددًا على ان متحور "دلتا" لكورونا غير موجود حتى الآن في مصر، ولكننا لسنا بعيدون عنها، موضحًا أن بعض الحالات تم اكتشافها في المغرب ولبنان وإسرائيل.



وتابع عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن عدم الإقبال على التطعيم يجعل جسم الإنسان مطمع للمتحوارت، مناشدًا جميع افراد الشعب بالإقبال على التطعيم باعتباره المخرج الوحيد حاليًا.

