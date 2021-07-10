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وزير التعليم: "كل اللي غش النهاردة هيسقط.. ضاعوا ومستفدوش حاجة"

السبت 10/يوليو/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن طبيعة امتحان الثانوية العامة وتصميمه كان من خلال اسئلة ونماذج مختلفة وترتيب الأسئلة مختلف، لذلك تسريب نموذج واحد لن يفيد النماذج الأخرى في الامتحان، قائلا: "كل اللي غشوا النهاردة ضاعوا ومستفدوش.. وهيسقطوا".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بعض الطلاب الغش هو الحل الوحيد بالنسبة لهم، لذلك اعتمدوا على إجابات مسربة وخاطئة وأضاعوا وقت الامتحان، منوهًا إلى أن أي شخص من الطلاب يستقبل الإرسال هو معروف ويتم تحديد اسماء الناس التي استقبلت الاجابات.

وأشار طارق شوقى، إلى أن اليوم الأول في امتحان الثانوية العام الماضي كان به 10 أضعاف حالات الغش التي تم ضبطها اليوم، منوهًا إلى أن هناك أدعاءات كثيرة عن تسريب الامتحان قبل وقت اللجنة وهو كذب ولم يحدث.

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