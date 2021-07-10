وزير الخارجية: الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه من التصرفات الأحادية لإثيوبيا

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مداخلات أعضاء مجلس الأمن كانت تعبر عن اهتمامهم الكبير بقضية السد الإثيوبي.



وأضاف "شكري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون"، أن مصر دائمًا كانت تبدي المرونة وتتجه نحو الحل السلمي، مشيرًا إلى أن مصر عرضت خلال جلسة مجلس الأمن التسلسل الزمني لمفاوضات سد النهضة.



ونوه بأن الأمر في مجلس الأمن معقد نظرًا للتفاعل بين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين وتشابك المصالح، وأنه كان من الضروري أن يتخذ حلًا بعيدًا عن مصالح الدول، وإنما تفعيلًا للولاية التي تم فيها الثقة في الأعضاء الذين يمثلون المجتمع الدولي بمجلس الأمن بعيدًا عن المصالح الشخصية.



وأكد أنه يجب أن نتعامل مع الأمور بمنطلق واقعي، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه من التصرفات الأحادية في الملء الثاني للسد الإثيوبي.

