ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى بولاية فلوريدا الأمريكية إلى 86 شخصًا

أعلنت "دانيلا ليفين" عمدة مقاطعة ميامي-داد بولاية فلوريدا الأمريكية اليوم، ارتفاع حصيلة القتلى جراء انهيار مبنى في المقاطعة إلى 86 شخصًا، وذلك عقب انتشال 7 جثث جديدة من تحت الأنقاض.





وقالت ليفين - حسبما ذكر تلفزيون (إن.بي.سي.) الأمريكي - إنه لايزال 43 شخصًا في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ ستواصل جهودها طوال اليوم من أجل العثور على المزيد من الضحايا تحت الأنقاض.





وأضافت ليفين أنه تم التعرف على جثث أكثر من 60 شخصًا وإبلاغ ذويهم.





وكان المبنى المؤلف من 12 طابقًا والذي يضم 55 شقة والمطل على المحيط في منطقة "سيرفسايد" قرب ميامي بيتش قد انهار يوم 24 من شهر يونيو الماضي بينما كان السكان نائمين في الداخل.





ولايزال السبب وراء انهيار المبنى الذي صمد لعقود أمام الأعاصير غير معروف وجاري التحقيق للكشف عن ملابساته.



