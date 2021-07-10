Advertisements

ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى بولاية فلوريدا الأمريكية إلى 86 شخصًا

السبت 10/يوليو/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
 أعلنت "دانيلا ليفين" عمدة مقاطعة ميامي-داد بولاية فلوريدا الأمريكية اليوم، ارتفاع حصيلة القتلى جراء انهيار مبنى في المقاطعة إلى 86 شخصًا، وذلك عقب انتشال 7 جثث جديدة من تحت الأنقاض.

وقالت ليفين - حسبما ذكر تلفزيون (إن.بي.سي.) الأمريكي - إنه لايزال 43 شخصًا في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ ستواصل جهودها طوال اليوم من أجل العثور على المزيد من الضحايا تحت الأنقاض.

وأضافت ليفين أنه تم التعرف على جثث أكثر من 60 شخصًا وإبلاغ ذويهم.

وكان المبنى المؤلف من 12 طابقًا والذي يضم 55 شقة والمطل على المحيط في منطقة "سيرفسايد" قرب ميامي بيتش قد انهار يوم 24 من شهر يونيو الماضي بينما كان السكان نائمين في الداخل.

ولايزال السبب وراء انهيار المبنى الذي صمد لعقود أمام الأعاصير غير معروف وجاري التحقيق للكشف عن ملابساته.

أخبار تهمك

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

هل متحورات كورونا قادرة على خداع ذاكرة المناعة البشرية؟ شاهد التفاصيل

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من وزير التعليم على تداول جروبات الغش امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 23 ساعة

موسيماني يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لرحيل "المنحوس"

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في قائمة المستبعدين بالأهلي من مواجهة المقاصة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ يوم

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يحدد مهاجم الزمالك في الموسم الجديد

منذ ساعة و 20 دقيقة

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ يوم

خاص.. سر استبعاد نجمي الأهلي من مباراة المقاصة

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

منذ ساعة و 23 دقيقة

صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:12 م

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

04:41 م

صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر

06:59 م

خاص.. سر استبعاد نجمي الأهلي من مباراة المقاصة

08:59 م

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

05:06 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي