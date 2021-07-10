استشاري قلب يكشف توقيت تغيير الصمام المترالي



قال الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب بكلية طب القصر العيني، إن الصمام المترالي إذا كان تالف بصورة كاملة، وفشلت كل محاولات علاجه، فيتم تغيير الصمام، من خلال استخدام صمام معدني أو صمام نسيجي.



وتابع "الوكيل"، خلال حواره مع الإعلامي خالد صقر، ببرنامج "شارع القلب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الصمام النسيجي يكون مصنع من أنسجة حيوانية معالجة بصورة معينية، وتم إجراء عليها بعض الاختبارات للتأكد من إمكانية استمرار هذا الصمام لمدة تصل لـ15 عامًا.



ولفت إلى أن المريض الذي يقوم بإجراء جراحي لعلاج الصمام، فمن الممكن أن يعيد كفاءته بنسبة 90% خلال شهر، ومن المكن أن يمارس حياته بعد شهر أو شهر ونصف من إجراء التدخل الجراحي، وبعد الاطمئنان على حالته الصحية.



