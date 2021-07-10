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حبس مقاول شريك نائب الجن ٤ أيام لاتهمه بتنقيب على الآثار

السبت 10/يوليو/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
حبس مقاول ٤ ايام لاتهمه بتنقيب علي الآثار
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أمرت جهات التحقيق بحبس "ناجح.ح" ٤ أيام علي ذمة التحقيقات في قضية الأثار الكبرى بعد ثبوت علاقة تربطه بعصابة نائب “الجن والعفاريت” علاء حسانين وبعض المتهمين في القضية.. وكما أمرت بتحرير فيش وتشبيه له.

وضمت جهات التحقيق المتهم الجديد في القضية رقم 6635 لسنة 2021 مصر القديمة، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس 18 متهمًا بينهم النائب البرلماني السابق علاء حسانين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقالت النيابة العامة في بيان سابق لها، إنها تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من 19 شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.


وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم علاء حسانين زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.

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الكلمات المفتاحية

نائب الجن قضية الاثار الكبرى قضية اثار

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