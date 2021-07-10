"السودان فى خطر" .. أحمد موسي يحذر من إنخفاض منسوب المياه بالخرطوم"



قال الإعلامي أحمد موسى، إن كمية المياه التي تصل السودان انخفضت إلى 50 % خلال الأيام العشرة الأخيرة، موضحا أن هناك العديد من المشاكل تشهدها السودان خلال الأيام المقبلة بسبب انخفاض منسوب المياه.



وتابع خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن سد إثيوبيا تم تصنيفه دوليًا أنه خطر وانهياره ووارد نظرًا لكم العيوب الفنية التي تشوبه.



ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن المجتمع الدولي الذي كان يتباكى بالأمس عن حق إثيوبيا في التنمية لم يتدخل لمساعدة السودان العام الماضي في مشاكل الفيضان والجفاف الذي تعرض له.

