Advertisements

"السودان فى خطر" .. أحمد موسي يحذر من إنخفاض منسوب المياه بالخرطوم"

السبت 10/يوليو/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كمية المياه التي تصل السودان انخفضت إلى 50 % خلال الأيام العشرة الأخيرة، موضحا أن هناك العديد من المشاكل تشهدها السودان خلال الأيام المقبلة بسبب انخفاض منسوب المياه.

وتابع خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن سد إثيوبيا تم تصنيفه دوليًا أنه خطر وانهياره ووارد نظرًا لكم العيوب الفنية التي تشوبه.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن المجتمع الدولي الذي كان يتباكى بالأمس عن حق إثيوبيا في التنمية لم يتدخل لمساعدة السودان العام الماضي في مشاكل الفيضان والجفاف الذي تعرض له.

أخبار تهمك

هل متحورات كورونا قادرة على خداع ذاكرة المناعة البشرية؟ شاهد التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لرحيل "المنحوس"

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. سر استبعاد نجمي الأهلي من مباراة المقاصة

منذ أقل من ساعتين

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية.. طالع التفاصيل

منذ ربع ساعة

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ ساعة الا ربع

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ يوم

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ يوم

كارتيرون يحدد مهاجم الزمالك في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

02:12 م

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

04:41 م

صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر

06:59 م

خاص.. سر استبعاد نجمي الأهلي من مباراة المقاصة

08:59 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي