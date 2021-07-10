تأجيل دعوي تامر أمين ضد الإعلامي الرياضي عبدالناصر زيدان

أجلت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، نظر في الدعوى المقامة من الإعلامي تامر أمين ضد الإعلامي الرياضي عبدالناصر، زيدان والتي تطالب الأخير بتعويض 10ملايين جنيه إلى جلسة 2 أغسطس المقبل للاطلاع.



ورفع تامر أمين الدعوي علي خلفية نشر عبد الناصر زيدان مقاطع فيديو تحمل سبًّا وقذفًا وتشهيرًا وانتهاكا لحرمة الحياة الخاصة به، مشيرا إلي أن نشر هذه الفيديوهات أصابه بأضرار أدبية ومادية جسيمة ما دفعه لإقامة الدعوى أمام الاقتصادية والمطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه.