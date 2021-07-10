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النيابة تأمر بسرعة ضبط وإحضار متهمين بقتل شاب السلام

السبت 10/يوليو/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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طالبت نيابة السلام اليوم السبت الأجهزة الأمنية بتكثيف التحريات وسرعة ضبط وإحضار المتهمين بقتل شاب تصادف وجوده أثناء نشوب مشاجرة بينهم، وتفريغ كاميرات المراقبة حول محيط الواقعة لتحديد الجناه.


كما استمعت النيابة إلى أقوال الشهود العيان، حيث أكدوا أن الضحية ليس طرفا فى المشاجرة ولكن تصادف مروره أثناء المشاجرة بين عدد من الأشخاص مستخدمين أسلحة نارية ولقى الضحية مصرعه بطلق نارى فى الرأس، وأضافوا أنهم تفاجئوا بطرفى المشاجرة لاذوا بالفرار من المكان.

وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى مفادة نشوب مشاجرة ووجود متوفى، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة عامل بأحد المطاعم متوفى، وجارى ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

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