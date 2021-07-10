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"مصر لن تعطش". كرم جبر يطالب بالاصطفاف الوطني للدفاع عن الحق فى الحياة

السبت 10/يوليو/2021 - 09:50 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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طالب الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالاصطفاف إلى جانب الدولة المصرية، للدفاع عن حقوق مصر التاريخية في مياة نهر النيل، مؤكدًا أن مصر لن تعطش أبدًا، ولن تتنازل عن حقوقها.

وأضاف كرم جبر، خلال فيديو عرضه الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، علينا أن نصطف جميعًا خلف الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، للدفاع عن الحق في الحياة.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ثقته أن حقوق مصر محفوظة ونمتلك حق الدفاع الشرعي إذا تعرضت تلك الحقوق لأي خطر يهدد المصريين.

وأضاف كرم جبر، أننا جئنا اليوم إلى القناطر الخيرية لنقل رسالة طمأنة وثقة كبيرة في الدولة المصرية وقدرتها على إدارة هذا البلد، قائلًا: "علينا جميعًا أن نثق في أن رئيس الدولة الذي تمكن ومعه الشعب المصري من القضاء على جماعة الإخوان الإرهابيين، قادر على أن يضع كافة الحلول الممكنة للتعامل مع حقوق مصر التاريخية في مياه النيل".

وواصل أنه من حق الشعب الإثيوبي أن يستمتع بالتنمية، ولكن دون المساس بحقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل، مضيفًا أن هناك تأييد عربي كبير لمصر والسودان في الحفاظ على حصصهم التاريخية في مياه النيل.

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