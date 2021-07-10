مواطن لبنانى يشارك في صكوك الأضاحى بمديرية أوقاف البحر الأحمر

كما قال تعالى" ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ "، دائمًا مصر قبلة لجميع الأشقاء العرب، شهدت أوقاف البحر الأحمر، مساء اليوم مشاركة أحد الأشقاء من دولة لبنان الشقيقة فى صكوك الاضاحى.





حيث استقبل الشيخ محمد عبادي الصادق إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز الكائن بشارع الباشا مبدينة الغردقة عمر ربيع العكاوي من دولة لبنان الشقيقة والذي كان حريص في المشاركة بمشروع صكوك الأضاحي ب(٧) صكوك، بقيمة 14 ألف جنيها.



ومن جانبه قال الدكتور محمود الشيمى وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، هذا العمل إن دل يدل على أن الشعب المصري واللبناني نسيجا واحد، وقبلة لجميع الأشقاء العرب.



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، دائمًا مصر قبلة للجميع كما قال تعالى، " اخلوا مصر إن شاءالله آمنين"