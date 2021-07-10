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"الزلابية والفطير المشلتت" يحشد السياح على شواطئ مرسى علم (صور)

السبت 10/يوليو/2021 - 09:56 م
بوابة الفجر
محمد طه
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شهدت شواطئ مرسي علم إقبال كبير من السائحين الأجانب على الزلابية المصرية واقبلو عليها بالطوابير وسأل عدد منهم عن كيفية عملها ونفذت الكمية التي تم إعدادها في دقائق وذلك ضمن احتفالية الفنادق بعمل يوم شرقي يشمل مأكولات شرقية للسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا والتشكيك



أعد فندق سياحي بمرسى علم يوم البوفيه الشرقي شمل زلابية وفطير مشلتت واكلات شعبية مصرية مشهورة وذلك للسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات وذلك كنوع من أنواع الترفيه وتبادل ثقافات الأكلات المشهورة بين الدول وكنوع من تنشيط السياحة على شواطئ مرسي علم حيث لاقي ذلك قبول  السائحين واعجابهم بالزلابية والذين توافدوا عليها بالطوابير.

وقال عاطف عثمان الخبير السياحي بفنادق مرسي علم أن الفنادق دائما تحرص على خلق جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة وأنه تم إعداد يوم شرقي للسائحين عبارة عن بوفيه يضم فطير مشلتت وعسل وقشطة َوزلابية أعدت خصيصًا لهذا اليوم وارتدي العاملين بقسم السرفيس بالفندق الجلباب البلدي أثناء تقديم الخدمات للسائحين.

وأوضح الشيف أحمد أن السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا وبولندا والتشكيك عبروا عن أعجابهم باليوم الشرقي وحرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة بفنادق مرسي علم.

َوقال محمد بيومي مدير الأغذية والمشروبات بفندق سياحى  إلى أن الزلابية لاقت إعجاب السائحين الأجانب وتوافدوا عليها بالطوابير كما عبروا عن أعجابهم بالفطير المشلتت والعسل والقشطة، وحرص عدد من السائحين على السؤال على طريقة عمل الزلابية لأنها غير موجودة في الدول الأوربية لافتا إلى أن الفكرة من اليوم الشرقي هو تبادل الثقافات في الأكلات المشهورة بين الدول وخاصة الأكلات الشعبية ولذلك تم عمل الزلابية وفطير مشلتت.
"الزلابية والفطير المشلتت" يحشد السياح على شواطئ مرسى علم (صور)
"الزلابية والفطير المشلتت" يحشد السياح على شواطئ مرسى علم (صور)
"الزلابية والفطير المشلتت" يحشد السياح على شواطئ مرسى علم (صور)
"الزلابية والفطير المشلتت" يحشد السياح على شواطئ مرسى علم (صور)
"الزلابية والفطير المشلتت" يحشد السياح على شواطئ مرسى علم (صور)
"الزلابية والفطير المشلتت" يحشد السياح على شواطئ مرسى علم (صور)
"الزلابية والفطير المشلتت" يحشد السياح على شواطئ مرسى علم (صور)
"الزلابية والفطير المشلتت" يحشد السياح على شواطئ مرسى علم (صور)
"الزلابية والفطير المشلتت" يحشد السياح على شواطئ مرسى علم (صور)
"الزلابية والفطير المشلتت" يحشد السياح على شواطئ مرسى علم (صور)

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