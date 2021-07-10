القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" قائمة بالقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب الأرجنتين ضد نظيره البرازيل قي الدور النهائي من بطولة كوبا أمريكا.





ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة نظيره الأرجنتين غدا الأحد في تمام الساعة الثانية فجرا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كوبا أمريكا.





وستلعب مباراة منتخب الأرجنتين ضد نظيره البرازيلي غدا في نهائي بطولة كوبا أمريكا على قناة "بي إن سبورتس".





وفيما يلي تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل في نهائي كوبا أمريكا:





قناة TVP Sport HD Poland بتردد 10834 ومعدل ترميز V 27500.

قناة TVP HD Poland بتردد 10 ومعدل ترميز 719 V 27500.

قناة TVP 4K Poland soon بتردد 10719 ومعدل ترميز V 27500

قناة L’Equipe TV HD على استرا، التردد 11895 V 29700.

قناة M6 HD France على استرا، التردد 12168 V 29700.

Turksat 42°E -11054 V 30000، Turksat 42°E -11096 H 30000

قناة ZDF Germany على استرا، التردد 11954 H 27500.

تردد قناة Arena Sport 1 Serbia الناقلة لكوبا أمريكا 2021

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح

Astra 3A 11798 أفقي 30000 3/4

Telecom 2A 12380 أفقي 30000 2/3

Eutelsat W2 11554 أفقي 30000 3/4

تردد قناة Arena Sport 2 Serbia

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح

Eutelsat W2 11554 أفقي 30000 3/4

Astra 3A 11798 أفقي 30000 3/4

Telecom 2A 12380 أفقي 30000 2/3



