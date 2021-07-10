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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

السبت 10/يوليو/2021 - 09:59 م
البرازيل والارجنتين
البرازيل والارجنتين
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" قائمة بالقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب الأرجنتين ضد نظيره البرازيل قي الدور النهائي من بطولة كوبا أمريكا.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة نظيره الأرجنتين غدا الأحد في تمام الساعة الثانية فجرا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كوبا أمريكا.

وستلعب مباراة منتخب الأرجنتين ضد نظيره البرازيلي غدا في نهائي بطولة كوبا أمريكا على قناة "بي إن سبورتس".

وفيما يلي تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل في نهائي كوبا أمريكا:

قناة TVP Sport HD Poland بتردد 10834 ومعدل ترميز V 27500.
قناة TVP HD Poland بتردد 10 ومعدل ترميز 719 V 27500.
قناة TVP 4K Poland soon بتردد 10719 ومعدل ترميز V 27500
قناة L’Equipe TV HD على استرا، التردد 11895 V 29700.
قناة M6 HD France على استرا، التردد 12168 V 29700.
Turksat 42°E -11054 V 30000، Turksat 42°E -11096 H 30000
قناة ZDF Germany على استرا، التردد 11954 H 27500.
تردد قناة Arena Sport 1 Serbia الناقلة لكوبا أمريكا 2021
القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح
Astra 3A 11798 أفقي 30000 3/4
Telecom 2A 12380 أفقي 30000 2/3
Eutelsat W2 11554 أفقي 30000 3/4
تردد قناة Arena Sport 2 Serbia
القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح
Eutelsat W2 11554 أفقي 30000 3/4
Astra 3A 11798 أفقي 30000 3/4
Telecom 2A 12380 أفقي 30000 2/3

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الكلمات المفتاحية

نهائي بطولة كوبا أمريكا مواجهة الأرجنتين في نهائي كوبا الفجر الارجنتين ضد البرازيل

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