موعد مباراة الزمالك القادمة في بطولة الدوري 2021

تعود مشاركات الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون في بطولة الدوري المصري الممتاز أمام غزل المحلة مطلع أغسطس المقبل.

موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري المصري

وكان من المقرر أن تقام مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة ضمن فعاليات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري مساء اليوم الإثنين 5 يوليو في الدوري المصري، قبل أن تقرر الجبلاية تأجيل المباراة حتى 3 أغسطس المقبل.

وتنقل مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة بالجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس.

الجدير الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك يعتلي قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة من 27 مباراة خاضها الفارس الأبيض في البطولة المحلية حتى الآن.