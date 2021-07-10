عاجل.. مصرع خط الصعيد بقنا في تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام





وأسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامي المشار إليه، وعُثر بجواره على (بندقية آلية –8 خزائن –عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويشار إلى أن العنصر الإجرامي "هشام عيضة" من أخطر العناصر الإجرامية، والمعروف بـ "خط الصعيد" فى محافظة قنا ومحكوم عليه حكمين بالإعدام و3 أحكام بالسجن المؤبد.عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، ولدى إستشعاره القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، على الفور بادلته القوات بالمثلوتم السيطرة على الموقف.