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عاجل.. مصرع خط الصعيد بقنا في تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام
السبت 10/يوليو/2021 - 10:09 م
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مصرع أحد العناصر الإجرامية الخطرة بقنا، وبحوزته سلاح ناري وذخائر.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن بقيادة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن قنا وجود (أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة- مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا) والسابق إتهامه في (6 قضايا ما بين "سرقة بالإكراه – قتل – مقاومة سلطات") ومحكوم عليه فيهابـ"السجن، السجن المؤبد - الإعدام" مختبئًا بإحدى الشقق السكنية المستأجره بدائرة مركز شرطة نجع حمادى.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن بقيادة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن قنا وجود (أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة- مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا) والسابق إتهامه في (6 قضايا ما بين "سرقة بالإكراه – قتل – مقاومة سلطات") ومحكوم عليه فيهابـ"السجن، السجن المؤبد - الإعدام" مختبئًا بإحدى الشقق السكنية المستأجره بدائرة مركز شرطة نجع حمادى.
ويشار إلى أن العنصر الإجرامي "هشام عيضة" من أخطر العناصر الإجرامية، والمعروف بـ "خط الصعيد" فى محافظة قنا ومحكوم عليه حكمين بالإعدام و3 أحكام بالسجن المؤبد.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، ولدى إستشعاره القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، على الفور بادلته القوات بالمثلوتم السيطرة على الموقف.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، ولدى إستشعاره القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، على الفور بادلته القوات بالمثلوتم السيطرة على الموقف.
وأسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامي المشار إليه، وعُثر بجواره على (بندقية آلية –8 خزائن –عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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