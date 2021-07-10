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وزير التعليم يوجه مناشدة لطلاب الثانوية العامة

السبت 10/يوليو/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن جميع الامتحانات التجريبية التي تم اجراؤها على مدار العامين السابقين كان يتم التحايل عليها، وهو ما يعد اهدارا للقدرات، لافتا إلى أنهم عملوا على مساعدة الطلاب بكل الطرق، والطلاب الذين كانوا يتركوا كل هذه المساعدات ويتوجهوا لمراكز الدروس الخصوصية "مخضوضين" من الامتحان.
 
وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن الطالب مبرمج على "تقفيل الامتحان" وبخلاف ذلك يشعر أنه مقصر، منوها بأن التقييم سيكون وفقا للوزن النسبي وليس "تقفيل الامتحان"، مضيفا: "متسألوش الطلاب قفلتوا الامتحان.. إسألوهم حليتوا كام سؤال صح".

وأكد أن المجتهد بصرف النظر عن الدرجات سيلتحق بالكلية التي يستحقها، مناشدا الطلاب حل أكبر قدر من الأسئلة بالامتحان بشرط تكون إجابة صحيحة، معلقا: "المسطرة على الكل"، لافتا إلى أن نتيجة عينة امتحان اللغة العربية ستظهر نهاية الأسبوع.

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