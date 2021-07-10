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مؤلفة مسلسل "لية لأ": قدمنا هدف نبيل عن قضية الاحتضان.. "متوقعناش النجاح الكبير ده"

السبت 10/يوليو/2021 - 11:44 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكدت السيناريست دينا نجم، مؤلفة مسلسل "لية لأ"، أن قصة المسلسل كانت نتيجة التفكير في الورشة لتكون قريبة لما يحدث في الواقع، إذ أنه كان بمساعدة مبادرة "الاحتضان"، كما أنها اجتمعت مع أمهات احتضنوا أطفال لمعرفة تفاصيل التجربة والوقوف عليها.

واضافت "نجم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مسلسل "لية لأ" استمد المعلومات من مبادرة "احتضان" واللقاءات مع الأمهات، منوهة إلى أن وقت الإعداد والتجهيز الكتابية للمسلسل أستغرفت وقت كبير، كما أنها كانت تفكر بأن المسلسل لهدف مهم ونبيل، لذلك توقعت النجاح بعض الشئ.

وأشارت إلى أنها لم تتوقع النجاح بهذا الشكل، إذ أن مسلسل "لية لأ" يتم عرضه على منصة خاصة، ويقدم رسالة جيدة للمجتمع، من خلال حكايات من قضايا الاحتضان.

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