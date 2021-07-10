وزير الخارجية: حديث إثيوبيا بمجلس الأمن مكرر ويدعي المظلومية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن أغلبية ما طرحه الوزير الإثيوبي في جلسة مجلس الأمن هو تكرار لنفس الحديث " ادعاء المظلومية، وأنه فرض على إثيوبيا أن تتعامل مع النيل مع ظروف استعمارية"، مؤكدًا أنه تكرار لنفس الحجج ومحاولة عرض الأمر خارج سياقه.



وأضاف "شكري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون"، أن مصر والسودان تحرصان على دعم إثيوبيا وتنمية مصالحها.



وتابع: "إثيوبيا تحمل في القضية ما لا يحتمل"، مضيفًا: "نؤكد دائمًا أن الملء الثاني لسد النهضة هو إجراء انفرادي من الجانب الإثيوبي".

