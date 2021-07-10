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العثور على جثة شاب متحللة داخل منزله بالخانكة

السبت 10/يوليو/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تخلص شاب من حياته بعدما شنق نفسه داخل مسكنة بمنطقة الجبل الأصفر دائرة مركز الخانكة، وجرى العثور على جثته متحللة، تحرر محضر بالواقعة وجرى التصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة الخانكة، بلاغًا من الأهالي بمنطقة الجبل الأصفر دائرة المركز، بوجود رائحة كريهة من داخل مسكن شاب بذات العنوان.

على الفور انتقلت قوة أمنية وجرى العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 31 عاما، يعيش بمفرده، وجثته متحللة، حيث إنه توفى منذ 4 أيام.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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