يحيي الفخراني وزوجته لميس جابر ويسرا في عزاء جيهان السادات

رصدت عدسة "الفجر الفني" عدد من الصور لتوافد الفنانين والشخصيات العامة على عزاء السيدة جيهان السادات، قرينة رئيس مصر الأسبق أنور السادات، بمسجد المشير طنطاوي.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع على تأدية واجب العزاء ومنهم النجم يحيي الفخراني وزوجته الكاتبة لميس جابر والنجمة يسرا.

وتوفيت السيدة جيهان السادات، أمس، عن عمر ناهز الـ88 عاما، ونعت رئاسة الجمهورية الراحلة في بيان رسمي باعتبارها نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها خلال أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة التي مثلت علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعادت لها العزة والكرامة.