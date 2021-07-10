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"فرح صاحب السعادة" يناهض التنمر بثقافة أسوان

السبت 10/يوليو/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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في إطار الموسم المسرحى للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، يقيم فرع ثقافة اسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، التابع لإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد ادريس، على مسرح فوزى فوزى "المسرح الصيفى"، العرض المسرحى "فرح صاحب السعادة" للمخرج محمد فؤاد، ديكور وعرائس ومسكات مجدى ونس، أشعار وأغانى بكرى عبد الحميد، ألحان عبدالله رجال، تمثيل حسن فهمى، أسامة عبد الراضى، موسى محمد، نادين محمد، نور الحسينى، محمد موسى.


تكونت فكرة العرض للدمج المجتمعى بين المكفوفين والصم ذهنى وفكرى وأقزام وأصحاء، ويدور العرض حول عم فرح "البهلوان" الذى يقرر طواعية وبإرادته أنه يتخلى عن جميع حواسه البصرية والحركية والسمعية، نتيجة إختفاء "نواره" الطفلة التى تسعد لرؤيته وهو يلعب فقراته ومنها كان يستمد منها كل سعادته، لكن عندما تنمر بها أحدهم أو مجموعة فتقرر نواره عدم الخروج والذهاب لرؤية عم فرح البهلوان فيكتئب لإختفاء نواره، ومن ثم يأتى إليه مجموعات المعافية أصدقاء نواره لإقناعه بالتصدى لكل من يتنمر بهم بالظهور وإخراج مواهبهم، لإثبات أنهم قادرون على أكتساب إحترام وتشجيع وتحفيز قدراتهم.


ومن هنا يبدأ عم فرح فى إستعادة حواسه لإسعاد كل أفراد المجتمع ويقررون عمل فرح لعودة نوارة لرؤية عم فرح.
"فرح صاحب السعادة" يناهض التنمر بثقافة أسوان
"فرح صاحب السعادة" يناهض التنمر بثقافة أسوان
"فرح صاحب السعادة" يناهض التنمر بثقافة أسوان
"فرح صاحب السعادة" يناهض التنمر بثقافة أسوان
"فرح صاحب السعادة" يناهض التنمر بثقافة أسوان
"فرح صاحب السعادة" يناهض التنمر بثقافة أسوان
"فرح صاحب السعادة" يناهض التنمر بثقافة أسوان
"فرح صاحب السعادة" يناهض التنمر بثقافة أسوان
"فرح صاحب السعادة" يناهض التنمر بثقافة أسوان
"فرح صاحب السعادة" يناهض التنمر بثقافة أسوان

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