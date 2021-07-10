سهير جودة ومني عبد الغني ورولا خرسا في عزاء جيهان السادات





رصدت عدسة "الفجر الفني" عدد من الصور لتوافد عدد من المذيعات عزاء جيهان السادات قرينة رئيس مصر الأسبق أنور السادات بمسجد المشير طنطاوي.



وحرص عدد كبير من نجوم الإعلام تأدية واجب العزاء منهم مني عبد الغني وسهير جودة ورولا خرسا.



وكان قد حضر النجم يحيي الفخراني وزوجته الكاتبة لميس جابر والنجمة يسرا.



وكانت قد توفيت السيدة جيهان السادات أمس عن عمر ناهز الـ88 عاما ونعت رئاسة الجمهورية الراحلة في بيان رسمي باعتبارها نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها خلال أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة التي مثلت علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعادت لها العزة والكرامة



