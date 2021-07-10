أمانى عبدالله: كرنفال الغردقة للفنون منارة ثقافية لدول العالم









أعربت المذيعة أمانى عبدالله، عن سعادتها بالمشاركة فى كرنفال الغردقة الدولى للفنون فى دورته الرابعة، فى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بالممشي السياحى فى الغردقة، تحت رعاية عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وقالت أمانى عبدالله، فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" أن الكرنفال يعد منارة ثقافية لدول العالم فى ظل أزمة كورونا، وأنه أقيم بمشاركة 50 فنانا من 15 دولة أجنبية من بينها ألمانيا، وروسيا، وإيطاليا، وألبانيا، والسعودية، وسوريا، وأوكرانيا، ومقدونيا، والأردن، وبلجيكا، ودول أخري، بالإضافة إلى وفد كبير من الفنانين التشكيليين من روسيا من أساتذة الأكاديميات الفنية بمدن مختلفة فى روسيا.

وأوضحت المذيعة ومقدمة البرامج الشهيرة أمانى عبدالله، أنها شرحت بالتفصيل مضمون اللوحة التى شاركت بها فى الكرنفال للقنصل الروسي، والتى دمجت فيها بين الماء المميز بألوانه الخلابة وبين اليابس الوردي، وهو مضمون الحياة من وجهة نظرها.