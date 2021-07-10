Advertisements

أمانى عبدالله: كرنفال الغردقة للفنون منارة ثقافية لدول العالم

السبت 10/يوليو/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements


أعربت المذيعة أمانى عبدالله، عن سعادتها بالمشاركة فى كرنفال الغردقة الدولى للفنون فى دورته الرابعة، فى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بالممشي السياحى فى الغردقة، تحت رعاية عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر. 
وقالت أمانى عبدالله، فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" أن الكرنفال يعد منارة ثقافية لدول العالم فى ظل أزمة كورونا، وأنه أقيم بمشاركة 50  فنانا من 15  دولة أجنبية من بينها ألمانيا، وروسيا، وإيطاليا، وألبانيا، والسعودية، وسوريا، وأوكرانيا، ومقدونيا، والأردن، وبلجيكا، ودول أخري، بالإضافة إلى وفد كبير من الفنانين التشكيليين من روسيا من أساتذة الأكاديميات الفنية بمدن مختلفة فى روسيا.
وأوضحت المذيعة ومقدمة البرامج الشهيرة أمانى عبدالله، أنها شرحت بالتفصيل مضمون اللوحة التى شاركت بها فى الكرنفال للقنصل الروسي، والتى دمجت فيها بين الماء المميز بألوانه الخلابة وبين اليابس الوردي، وهو مضمون الحياة من وجهة نظرها. 
يذكر أن الكرنفال أقيم مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة السياحة، واشتراطات السلامة الصحية.

أخبار تهمك

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موسيماني يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لرحيل "المنحوس"

منذ حوالي 5 ساعات

هل متحورات كورونا قادرة على خداع ذاكرة المناعة البشرية؟ شاهد التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ يوم

خاص.. سر استبعاد نجمي الأهلي من مباراة المقاصة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ حوالي 10 ساعات

كارتيرون يحدد مهاجم الزمالك في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية.. طالع التفاصيل

منذ 18 دقيقة

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ يوم

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ يوم

صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

02:12 م

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

04:41 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية.. طالع التفاصيل

10:29 م

صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر

06:59 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي