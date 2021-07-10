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منتفعو قرية تونة الجبل بالمنيا يطالبون المحافظة بتسليمها

السبت 10/يوليو/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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طالب عدد من منتفعي قرية تونة الجبل الجديدة التابعة لمركز ملوى بمحافظة المنيا، المحافظة سرعة تسليم للشباب للأراضي، حيث كان مخصص لكل شاب 3 أفدنة للزراعة ومنزل.

وأكد الإعلامى محمد غانم، خلال تقديمه برنامج "الجدعان" علي قناة القاهرة والناس2، أن مدينة تونة الجبل الجديدة، تم أقامتها لشباب محافظة المنيا، وان تم تخصيص 3 أفدنة ومنزل لكل شاب، بهدف زيادة التنمية الزراعية ودعم القطاع الزراعى، وتوفير بيئة مناسبة للقرى الزراعية الحديثة.


وأوضح، انه حتى الأن لم يتسلم شباب المنيا اراضيهم بقرية تونة الجبل الجديدة، المقامة بهدف يادة الرقعة الزراعية بالمنيا، وتوفير عمل مناسب للشباب فى القطاع الزراعى، الى جانب استغلال طاقةالشباب فى تحويل الصحراء لأراضى زراعية.

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