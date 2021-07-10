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السندريلا اللبنانية دوللى شاهين تخطف الأنظار أمام النيل

السبت 10/يوليو/2021 - 11:42 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت السندريلا اللبنانية دوللي شاهين، محبيها باحدث جلسة تصوير، التقطها خلال جولتها فى مصر

نشرت دوللى عبر صفحتها الشخصية على الفيس بوك،وعلقت على الصورة قائلة: "القاهرة ونيلها.. بعشق النيل. جمال ما بعده جمال".. واكتفت بنشر العديد من القلوب.

وكان آخر أعمال دوللى شاهين على مستوى الأغانى أغنية "يا حبيبتى يا أمى" التى طرحتها فى عيد الأم من العام الماضى، بينما كان آخر ألبوماتها بعنوان "سندريلا" قبل عامين وتضمن 10 أغنيات هى "سندريلا"، "دوللى"، "بنت شرقية"، "حلوة عربية"، "حبيبى غير"، "سنة سعيدة"، "نظراته"، "لو ع الفراق"، "حالة خاصة"، "بابا".

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