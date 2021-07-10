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الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية.. طالع التفاصيل

السبت 10/يوليو/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف مصدر مسئول داخل النادى الأهلى عن اقتراب المارد الأحمر من حسم صفقة الموسم خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" عن وجود مفاوضات قوية مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب فريق سيمبا، لحسم صفقة انتقال إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

 

وكشف المصدر أن الموزمبيقي ميكيسوني مرشح بقوة لتدعيم صفوف القلعة الحمراء بعد تمسك الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وأشار المصدر إلى أن المارد الأحمر يركز مفاوضاته حالياً لضم مهاجم لاتيني خلال الفترة المقبلة.

 

ورفض المصدر ذكر أسم المهاجم حفاظاً على سرية الصفقة المنتظرة، بينما أكد لـ"لفجر الرياضي" أن من المنتظر حسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

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