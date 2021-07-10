أهالي "الطرانة" بالمنوفية يطالبون "الآثار" بتوفير بدائل قبل إخلاء أراضيهم

طالب عدد من أهالى قرية الطرانة التابعة لمدينة السادات بالمنوفية، وزارة الآثار بإعادة النظر في قرار إخلاء أراضيهم بحجة أنها أراضى آثرية رغم زراعتها منذ أكثر من 80 عاما.



وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن وزارة الآثار تهدف لإخلاء أراضى قرى الطرانة التابعة لمدينة السادات بدون توفير أى بديل من السكن الآمن للأهالى، الذين يعيشون بهذه القرى منذ 1939، وأراضيهم داخل الحيز العمرانى منذ عام 1985.



واوضح غانم، ان أهالى قرى الطرانة بمدينة السادات من حقهم الحصول على مسكن آمن وأراضى بديلة حال إخلاء أراضيهم ومساكنهم وهذه أهم مطالبهم، خاصة انهم توارثوا زراعتها منذ اكثر من 80 عاما.



