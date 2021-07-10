Advertisements

أهالي "الطرانة" بالمنوفية يطالبون "الآثار" بتوفير بدائل قبل إخلاء أراضيهم

السبت 10/يوليو/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
طالب عدد من أهالى قرية الطرانة التابعة لمدينة السادات بالمنوفية، وزارة الآثار بإعادة النظر في قرار إخلاء أراضيهم بحجة أنها أراضى آثرية رغم زراعتها منذ أكثر من 80 عاما.

وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن وزارة الآثار تهدف لإخلاء أراضى قرى الطرانة التابعة لمدينة السادات بدون توفير أى بديل من السكن الآمن للأهالى، الذين يعيشون بهذه القرى منذ 1939، وأراضيهم داخل الحيز العمرانى منذ عام 1985.

واوضح غانم، ان أهالى قرى الطرانة بمدينة السادات من حقهم الحصول على مسكن آمن وأراضى بديلة حال إخلاء أراضيهم ومساكنهم وهذه أهم مطالبهم، خاصة انهم توارثوا زراعتها منذ اكثر من 80 عاما.

أخبار تهمك

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ يوم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. مصرع خط الصعيد بقنا في تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

هل متحورات كورونا قادرة على خداع ذاكرة المناعة البشرية؟ شاهد التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. سر استبعاد نجمي الأهلي من مباراة المقاصة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعة

الأهلي على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 53 دقيقة

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. تعليق ناري من محمد الباز على جمع كلمة حليب بامتحان اللغة العربية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ يوم

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ يوم

صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:09 م

عاجل.. مصرع خط الصعيد بقنا في تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام

الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية.. طالع التفاصيل

10:29 م

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

09:59 م

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

02:12 م

شاهد.. تعليق ناري من محمد الباز على جمع كلمة حليب بامتحان اللغة العربية

10:33 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي