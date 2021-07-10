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شاهد.. تعليق ناري من محمد الباز على جمع كلمة حليب بامتحان اللغة العربية

السبت 10/يوليو/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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علق الإعلامي محمد الباز، على ما تردد بشأن ورود سؤال عن جمع كلمة "حليب" في امتحان اللغة العربية في الثانوية العامة في أولى أيام امتحانات الشعبة العلمية لطلبة الصف الثالث الثانوي.

وقال "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم السبت إنه حرص على سؤال عدد من الطلبة وأولياء الأمور بشأن هذا السؤال، ولكن أغلب من تواصل معه أكدوا أن السؤال لم يرد في نموذجهم ولاسيما وأن هناك 6 نماذج للامتحان في اللغة العربية اليوم.

واستعرض الإجابة التي وضعتها صفحة نحو وصرف على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هذه جمع كلمة حليب قد تكون أحلبة على وزن رصيف-أرصفة ورغيف-أرغفة، وأنه لم يرد في معاجم اللغة العربية جمع لهذه الكلمة مثل مئات الكلمات الأخرى التي لم يحتج الإنسان العربية إلى استعمال جمعها، وأنه من مبادئ التعليم أن تعلم الطالب ما يحتاج إليه وتسأله عنه.

وتابع "هذا السؤال ينطبق عليه قول علم لا ينفع وجهل لا يضر، أحيانا من يضع الامتحان يحاول أن يستعرض والعيال تلف حوالين نفسهم ويختصروا جهود الدولة في أن هذا امتحان جمع كلمة حليب كما انتشر على مواقع السوشيال ميديا، لو كان ده موجود فأنا أوجه رسالة إلى واضع الامتحانات بأنها ليست استعراض عضلات على الطلبة".

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