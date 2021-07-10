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"التجارة والصناعة" تحدد ٥ أسباب لإلغاء حظر تصدير الفول البلدى المصري

السبت 10/يوليو/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشفت وزارة التجارة والصناعة، عن أن قرار حظر تصدير الفول البلدى الحصى والمدشوش انتهى فى 2 يوليو 2021، وانها حددت 5 أسباب لإلغاء حظر التصدير بناء على احتياجات الأسواق المحلية وانخفاض أسعار البيع وفقدان اسواق التصدير العالمية.

وقال الإعلامى محمد غانم، عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن وزارة التجارة تعيد تقييم الأسواق المحلية وحركة تداول الفول البلدى ورصد اى متغيرات فى الأسعار، لافتا الى أن الوزارة هدفها أعادة دراسة إلغاء حظر التصدير.

وأوضح أن الوزارة رصدت انخفاض سعر الفول البلدى بنسبة 40 %، عن العام الماضى، مع استمرار تدفق الأنواع المستوردة، خاصة وأن ثلثى احتياجات السوق المحلى من الاستيراد، لافتا الى أن نسبة تصدير الفول البلدى العام السابق لم تتعدى 7 %، وهو مؤشر خطير يعكس خسارة مصر لأسواق التصدير العالمية.
 

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