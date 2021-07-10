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الملكة إليزابيث الثانية تؤازر منتخب إنجلترا قبل نهائي اليورو

السبت 10/يوليو/2021 - 10:32 م
منتخب انجلترا
منتخب انجلترا
وكالات
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أعربت الملكة إليزابيث الثانية، اليوم السبت، عن أملها في حظ سعيد للمنتخب الإنجليزي، في المباراة النهائية لكأس أوروبا ضد إيطاليا، غداً الأحد، على ملعب ويمبلي في لندن.

كتبت الملكة التي حضرت المباراة النهائية لكأس العالم 1966، عندما توجت إنجلترا باللقب على حساب ألمانيا الغربية في ويمبلي، في رسالتها: "قبل 55 عاماً حظيت بفرصة تسليم كأس العالم إلى بوبي مور، ورأيت ما يعنيه بالنسبة للاعبين والإدارة والجهاز الفني بلوغ المباراة النهائية لبطولة كبيرة في كرة القدم، والفوز بها".

منذ ذلك اللقاء، لم يبلغ منتخب إنجلترا مباراة نهائية لأي بطولة كبيرة، ويملك بقيادة المدرب غاريث ساوثغيت فرصة الفوز بأول لقب في كأس أوروبا في تاريخ منتخب "الأسود الثلاثة".

ومن غير المتوقع أن تكون الملكة إليزابيث (95 عاماً)، والتي سلمت لألمانيا كأس أوروبا 1996 في إنجلترا، في ملعب ويمبلي.

وسيمثل حفيدها الأمير وليام، أحد كبار مشجعي كرة القدم، ورئيس الاتحاد الإنجليزي للعبة.

وأضافت: "أريد أن أنقل تهنئتي، وتهنئة عائلتي لكم جميعاً لبلوغكم المباراة النهائية لكأس أوروبا".

وتابعت: "أبعث لكم بأطيب تمنياتي غداً الأحد على أمل ألا يتذكر التاريخ نجاحكم فحسب، بل يتذكر أيضاً الحالة الذهنية والعزيمة والفخر التي تحليتم بها".

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نهائي اليورو ايطاليا انجلترا الملكة اليزابيث

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